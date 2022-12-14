آبل تعتزم السماح بوجود متاجر تطبيقات خارجية على أجهزتها

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل للسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة إلى جانب متجرها آب ستور على أجهزة الهاتف الذكي آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها، كجزء من عملية تغيير شاملة للاستجابة الاشتراطات الصارمة من جانب الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2024.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إن مهندسي البرمجة وموظفي خدمة العملاء في آبل ينخرطون على جهد كبير لفتح العناصر الأساسية لمنصة آبل أمام متاجر التطبيقات الأخرى، مضيفة أنه كجزء من التغييرات، يمكن للعملاء تنزيل التطبيقات الخارجية تماما على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر آب ستور المملوكة لآبل، وهو ما يتيح لهم تجاوز قيود آبل وسداد عمولة تصل إلى 30% تفرضها الشركة على أي مشتريات تتم عبر آب ستور.

ويعتبر هذا التغيير تحولا رئيسيا عن السياسة الثابتة لشركة آبل التي تمنع استخدام أي متاجر تطبيقات غير آب ستور على أجهزتها، مما دفع المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض عقوبات كبيرة على الشركة الأمريكية إذا لم تسمح للمتاجر المنافسة بالتواجد على أجهزتها.