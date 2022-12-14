كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن تجربة ثورية في مجال الطاقة النووية قالت إنها قد تضع نهاية لعصر الوقود الأحفوري، إذ بإمكانها إنتاج طاقة نظيفة غير المحدودة، تستخدم في تزويد المنازل الكهرباء ووسائل النقل والصناعات الثقيلة، وغير ذلك الكثير.

وأجرى التجربة التي تعد اختراقا علميا، مختبر لورانس ليفرمور الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 5 ديسمبر الجاري، حسبما أعلن أمس، وهي عبارة عن اندماج نووي لذرتي هيدروجين، ونتج عنها كمية أكبر من الطاقة المستخدمة في دفع عملية الاندماج، وتختلف هذه العملية عما هو مستخدم حاليا في محطات الطاقة النووية حول العالم، إذا تستخدم هذه المحطات "الانشطار النووي"؛ وتتميز عنها بأنها لا تهدد بكارثة نووية وتنتج نفايات أقل.

ورغم أن الطرق ما زال طويلا لجعل عملية الاندماج النووي قابلة للتطبيق الصناعي واستخدامها كبديل للطاقة، بسبب العقبات العملية والتكنولوجية، لكنها تعد خطوة أولى عملية في طريق إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومع تكرار الحديث عن قرب انتهاء عصر الوقود الأحفوري، في ظل سعي العالم لبدائل نظيفة لمصادر الطاقة والتخلص من مسببات التغير المناخي، عمدت دول مثل المملكة العربية السعودية، إلى التخلص من الاعتمادية الكاملة لاقتصادها على النفط.

وتمتلك السعودية، ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بعد فنزويلا، كما تعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة، وحتى سنوات قريبة كانت تعتمد المملكة في اقتصادها بشكل كامل على إيرادات النفط، لكنها بدأت قبل سنوات خطة طموحة لجعل اقتصادها أكثر تنوعا.

وفي العام 2016 أطلقت المملكة ما يُعرف بـ"خطة 2030" لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط الخام كمصدر دخل، وتحويله إلى اقتصاد متنوع الإنتاج والإيرادات، ومن المفترض أن تؤتي هذه الخطة ثمارها خلال أقل من 20 عامًا.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان الميزانية قبل أيام، إن الإيرادات غير النفطية غطت 40% من الإنفاق الحكومي هذا العام، في حين كانت تغطي أقل من 10% خلال العقد الماضي، معتبرا أن الاعتماد على الإيرادات من مصدر متذبذب كالنفط خطر جدا، وهو ما أدّى إلى العجز في السابق.

واعتمدت خطة السعودية على انفتاح المملكة على الاستثمارات والأعمال وإنشاء مناطق خاصة واستغلال المقومات السياحية، بالإضافة إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد عن 7 تريليونات رسال سعودي، ما يقارب 2 إلى 2.5 تريليون دولار.

وحولت السعودية، شركة أرامكو إلى شركة مساهمة، من خلال طرح 5% من الشركة الأم للاكتتاب العام، وتحويل ملكية أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة، لجعل الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط،

ومنذ إعلان الخطة قبل نحو 6 سنوات تنامت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووصلت إلى 2.45 تريليون ريال سعودي في 2021.

واتجهت المملكة كذلك إلى تعزيز قدراتها في مجال مصادر الطاقة النظيفة في ظل المسعى العالمي للتحول إلى هذا القطاع، وبجانب جهودها لتدشين أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة نيوم، فقد صدرت اليوم الأربعاء، أول شحنة في العالم من الأمونيا الزرقاء، إلى كوريا الجنوبية، وهي تعد بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية، وتتكوّن من الهيدروجين، الغاز الذي يُنظر إليه على أنه رئيسي لإحداث تحول في مجال الطاقة عالميا.

ويُنظر للأمونيا على أنها سوق واعدة كبديل نظيف عن الوقود الأحفوري، إذ يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء أو استخدامها كسماد.

كما اتجهت المملكة إلى القطاع السياحي، ووضعت خططا لاستغلال هذا القطاع، لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي كأحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، لرفع العائدات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

وتطمح السعودية، إلى أن تصبح من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم؛ وتهدُف لاستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي من 3% حاليا إلى 10% بحلول عام 2030.

وبخلاف المواسم الترفيهية؛ دشنت المملكة مشروعا سياحيا ضخما على طول ساحل البحر الأحمر، يضم 16 فندقًا موزعة على 5 جزر، وينفذه شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقبل أيام، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تطوير جزيرة سندالة، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه. ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024.

كما تخطط السعودية للوصول بمساهمة الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 95 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2030، وتدرس حاليا تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، وفقا أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حسبما نقلت قناة الشرق.