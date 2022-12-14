الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمنح 6 ملايين دولار لدعم أنظمة الزراعة في غانا

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USIAD) مشروع منحة بقيمة ستة ملايين دولار لدعم أنظمة الزراعة في غانا، لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لنحو 200 ألف شخص.

وذكرت وكالة أنباء غانا، أن المنحة ستدعم سلسلة القيمة الزراعية لزيادة إنتاج الذرة والشيا وفول الصويا واللوبيا والفول السوداني والطماطم والفلفل والبصل والمانجو،وسيعود المشروع بالفائدة على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لاسيما النساء والشباب، فضلا عن المشترين والمصدرين.

ومن خلال تسهيل المنحة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس 2023، سيتمكن المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة الزراعية من الوصول إلى مبلغ تمويل يتراوح ما بين 5 آلاف و25 ألف دولار لمشاريع مختلفة.

ومن المتوقع أن يزيد المشروع من فرص العمل والاستثمارات ويساعد في حل تحديات سلسلة القيمة الزراعية بما في ذلك محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه والمدخلات والخدمات والأسواق المجزأة.