يونيسف تعرب عن قلقها إزاء مصير 7 ملايين طفل أوكراني بسبب انقطاع الكهرباء

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن قلقها إزاء مصير 7 ملايين طفل أوكراني خاصة، مشيرة إلى أن الضربات الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - أن "الحرمان من الكهرباء والتدفئة والماء، لا يجعل الأطفال في أوكرانيا يستطيعون مواجهة البرد القارس - حيث تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون 20 درجة مئوية -".

وأضاف البيان أن "الأطفال سيكونون غير قادرين على الاستفادة من فرص التعلم عن بعد والتي تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على التعليم حيث تضررت العديد من المدارس ودمرت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وكان 972 طفلا على الأقل في أوكرانيا قد سقطوا بين قتيل وجريح جراء العنف منذ نشوب الحرب قبل نحو ستة أشهر؛ أي بمعدل يفوق خمسة أطفال بين قتيل أو جريح يوميا. وهذا الرقم يمثل فقط المعطيات التي استطاعت الأمم المتحدة التحقق منها في شهر أغسطس الماضي.

يذكر أن اليونيسف ذكرت في أكتوبر الماضي أن حرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية ألقت بأربعة ملايين طفل في براثن الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.