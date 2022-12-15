إقالة نائب محافظ البنك المركزي الإيراني مع تراجع الريال لمستوى قياسي

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أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الأربعاء إقالة نائب محافظ البنك أفشين خاني بعد تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي.

وذكرت وكالة إسنا الإيرانية للأنباء، أن الخبير الاقتصادي محمد آرام سيحل محل خاني الذي كان مسؤولا أيضا عن إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

لم تكن إقالة نائب محافظ البنك المركزي مفاجئة، ففي الأسبوع الماضي تراجع الريال الإيراني لأقل مستوياته على الإطلاق. وفي مكاتب الصرافة وصل سعر اليورو إلى أكثر من 410 ريالات اليوم، في حين ارتفع الدولار لأكثر من 380 ريال.

وبحسب متعاملين في سوق الصرف الإيرانية، فإن قيمة الريال تراجعت بنحو 20% خلال ثلاثة شهور.

ويعتقد الخبراء أن المظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، ساهمت بقوة في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران.

كما يتوقع الخبراء استمرار تراجع قيمة العملة الإيرانية مع استمرار ارتفاع معدل التضخم المرتفع بشدة بالفعل.