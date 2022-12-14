خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأربعاء 14 ديسمبر 2022
3:03 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
وزير النقل: إدخال نظام توجيه السفن في المجرى الملاحي بالأقمار الصناعية بدلا من القاطرات بحلول 2030
أيمن أبو العلا يوجه طلب إحاطة بشأن أزمة الأدوية المغشوشة.. ويطالب بإطلاق تطبيق للشركات
على مدار 3 أيام.. القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد مؤتمره السنوي الـ22
النقل تنشر تصويرا جويا لأهم المشروعات الجديدة بميناء دمياط
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن أسفه لمصرع 4 أشخاص غرقا في بحر المانش
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فتية من قرية المغير شرق رام الله
الإدارة الأمريكية تنوي تمديد العمل بقانون دعم فرص النمو في أفريقيا بحلول 2025
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
ثلاثي هجومي في تشكيل طلائع الجيش لمواجهة غزل المحلة بالدوري
التشكيل الرسمي لغزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش بالدوري
رومينيجه: المنتخب الألماني أهم من بايرن ميونخ
رأي
فن
منهم رياض السنباطي وياسر عبدالرحمن.. برج القوس يجمع عمالقة التلحين المصري
فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية في فعاليات قافلة قرية الإمام مالك بوادي النطرون
غدا.. حفل فني لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية
«حسن فتحي معمار فن الباليه».. فعالية ثقافية وفنية بالمتحف القومي للحضارة المصرية
مال وأعمال
أعمال
مواطن
نقوشات مختلفة وملابس مرصعة بالذهب.. معرض نيبيو للذهب والمجوهرات شاهد على حرفية المصريين
المشاط تشارك في 3 جلسات نقاشية بالقمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
القوى العاملة: عجلات الإنتاج تعود للعمل في 3 شركات خاصة بالشرقية بعد مفاوضات ناجحة
حوادث وقضايا
مصرع طالب وإصابة اثنين إثر انقلاب دراجة بخارية في بني سويف
كشف غموض العثور على جثة شخص بها عيارين ناريين في قنا
لامس أجزاء حساسة بجسدها.. التحقيق مع طبيب متهم بهتك عرض مريضة في منشأة القناطر
تجديد حبس عاطل قتل نجل شقيقه بسبب تدخين السجائر في إمبابة
تليفزيون
الأعلى الإعلام ينفي إغلاق حسابه الرسمي على تويتر
الجمعة.. منقذ أطفال قنا والغطاس أحمد جبر ومحمد البسيوني ضيوف منى الشاذلي
الخميس والجمعة.. دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة في سهرانين
والدة عصام عشماوي تكشف تفاصيل رحلة عودته من الموت للحياة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار