صاحب أشهر قط على السوشيال ميديا: صداقتي معه استمرت لأكثر من 20 عامًا

قال أحمد عبدالغفار، صاحب القط مشمش، أشهر قط على السوشيال ميديا، إن صداقته مع القط مشمش استمرت لأكثر من 20 عامًا، حينما كنت طالبا بمرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن شقيقه الأكبر أحضر له القط ليصبح صديقا له وطوال تلك الفترة توطدت بينهما العلاقة، متابعًا: «القط مشمش كان عِشرة عمر».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن القط مشمش قبل نفوقه بالأمس كان يعاني من بعض الأمراض في الكلى والكبد، نتيجة التقدم في العمر، بجانب إصابته بالعمى وضعف السمع.

وتابع: «القط النافق كان مسؤولًا مني أمام الله، من لا يرحم الحيوان لا يرحم الإنسان، وربنا بعتلي مشمش ليكون اختبار وحتى وفاته كنت أراعي الله فيه وأخدمه»، لافتًا إلى أن الناس أحبت مشمش عن طريق منشوراته معه على فيس بوك وتفاعلوا مع وفاته بالأمس بصورة كبيرة».