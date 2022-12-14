عامل خردة يهشم رأس ابن شقيقه في طنطا

اعتدى عامل خردة على ابن شقيقه في منطقة العجيزي التابعة لقسم أول طنطا، وذلك لوجود خلافات بين المتهم ووالدة المجني عليه، ومحاولته الانتقام من نجلها بإصابته بكسور في الجمجمة، وتم نقله في حالة متأخرة للمستشفى العام.



وتلقى اللواء مدير أمن الغربية، بلاغًا من والدة شاب يدعى عمر. أ 16 سنة، مقيم بشارع حسن شحاتة بالعجيزي بقسم أول طنطا بقيام عم نجلها ويدعى أشرف. ف 43 سنة، بمباغتته والاعتداء عليه بالضرب على مرأى ومسمع من الجيران.



وقالت والدة المجني عليه في المحضر، إن شقيق زوجها حاول الاعتداء عليها بالضرب قبل الحادث بيوم لخلافات بينهما بسبب تجارة الخردة، وسارعت بتحرير محضر ضده فأقسم حسب البلاغ أن يحرق قلبها على نجلها وهو ما نفذه بالاعتداء عليه، وأصابه إصابة خطيرة تم نقله على إثرها لمستشفى المنشاوي العام بطنطا، التي أحالته بدورها لمستشفى المحلة العام.



وتبين إصابته بكسرين بالجمجمة، والفك وحالته العامة سيئة وتم نقله للعناية المركزة

القي القبض على المتهم الذي برر جريمته باعتداء ابن شقيقه جنسيًا على ابنته طالبة الإعدادي، وهو ما نفاه زوجها الذي يقيم بمدينة المحلة الكبري، وتبين أنه تزوج عرفيًا منها منذ أشهر.



وتم تحرير محضر بالبلاغ وتولت النيابة التحقيق.