سيلتكس ينجو من فخ ليكرز ويحقق فوزا ماراثونيا في دوري السلة الأمريكي

تفادى بوسطن سيلتكس الانهيار في الربع الأخير ليفوز على لوس أنجليس ليكرز 122 /118 فجر الأربعاء بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفرض سيلتكس سيطرته على نصف المباراة الأول وأنهاه متقدما 65 /50 ولكن بعد تعزيز تقدمه إلى 88 /74 قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث، بدأت كل الأمور تتحول لصالح الفريق الضيف.

ومنذ تلك اللحظة سجل ليكرز 32 نقطة مقابل خمس نقاط لسيلتكس ليتقدم 106 /93 قبل أربع دقائق من النهاية، ولكن صاحب الأرض استعاد إتزانه وسجل 17 نقطة مقابل أربع نقاط لضيفه ليستعيد زمام المبادرة.

وحصل انتوني ديفيز على رميتين حرتين قبل 28 ثانية من النهاية لكنه أهدرهما، قبل أن يدرك جايسون تاتوم التعادل لسيتلكس في الثواني الأخيرة بعدما تفوق على ليبرون جيمس.

ولم يؤد ليكرز بشكل جيد في الوقت الإضافي وسجل أربع نقاط فقط في أول أربع دقائق، ليمنح سيلتكس الفرصة لفرض هيمنته على اللقاء.

وحقق سيلتكس فوزه الأول بعد هزيمتين ليحسن سجله في الموسم الحالي، محققا الانتصار الـ22 مقابل سبع هزائم.

وساهم تاتوم بقوة في فوز سيلتكس بتسجيله 44 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأضاف جايلين براون 25 نقطة و15 متابعة.

وأحرز انتوني ديفيز 37 نقطة و12 متابعة لليكرز وأضاف جيمس 33 نقطة وتسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات فاز فيلادلفيا على ساكرامنتو كينجز 123 /103 وميلواكي بكس على جولدن ستيت واريورز 128 /111 وهيوستن روكتس على فينكس صنز 111 /97 ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 121/ 100.