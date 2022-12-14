مسئولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بصواريخ باتريوت

أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصبحت، بعد تردد طويل، مستعدة لتلبية طلب كييف لتزويد الجيش الأوكراني ببطارية صواريخ "باتريوت".

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المسئولين لم تسمهم، القول إن "موافقة نهائية تتعلق بمنح الولايات المتحدة بطارية صواريخ باتريوت لأوكرانيا يمكن أن يتم الإعلان عنه اعتبارا من هذا الأسبوع، بعد مصادقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عليها ويرسلها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي حديثة من أجل التصدي للضربات الروسية المكثّفة، التي ارتفعت وتيرتها منذ أكتوبر الماضي بقصفها للبنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا.

وتعد صواريخ "باتريوت"، التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العراق والخليج، من الأسلحة النوعية القادرة على الحد بقوة من فاعلية الضربات الروسية على أوكرانيا.