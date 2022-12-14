 أخنوش يمثل العاهل المغربي في القمة الأمريكية الإفريقية - بوابة الشروق
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أخنوش يمثل العاهل المغربي في القمة الأمريكية الإفريقية

العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:11 ص

يمثل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، التي تنعقد بالعاصمة الأمريكية ما بين 13 و15 ديسمبر الجاري.
ويتضمن برنامج القمة، التي تجمع ممثلي حوالي 50 دولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من القارة الإفريقية، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، العديد من اللقاءات والجلسات الموضوعات.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن القمه تتبنى القيم المشتركة لتدعيم المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وإفريقيا، إضافة إلى العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز السلام والأمن، والاستجابة لأزمة المناخ.

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