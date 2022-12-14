 رئيس وزراء بريطانيا يأسف لسقوط ضحايا في غرق قارب يقل مهاجرين بالقنال الإنجليزي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يأسف لسقوط ضحايا في غرق قارب يقل مهاجرين بالقنال الإنجليزي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:37 م

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن أسفه لسقوط ضحايا في حادث غرق قارب صغير يقل مهاجرين بالقنال الإنجليزي.

ووصف سوناك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي للبلاد ب"المأساوي"، كما أعرب عن تحيته وتقديره لجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.

تأتي تصريحات سوناك بعد وقت قصير من تأكيد حكومة المملكة المتحدة وفاة أربعة أشخاص بعد أن واجه قارب مهاجرين صعوبة في القنال الإنجليزي في الساعات الأولى من صباح اليوم مما أدى إلى انقلابه.

وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وذلك بعد أن تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 43 شخصا على الأقل وفقا لمصادر حكومية.

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