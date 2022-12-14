«بي إن سبورتس» تبث مباراة المغرب وفرنسا على قناتها المفتوحة

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 عن إذاعة مباراة فرنسا ضد المغرب في الدور نصف النهائي من مونديال قطر عبر قناتها المفتوحة.

يواجه منتخب فرنسا نظيره المغرب، اليوم الأربعاء، على ستاد البيت، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 والذي يقام في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

صعد منتخب فرنسا لنصف نهائي المونديال بعدما تخطى إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي بعدما اجتاز عقبة البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين قد تأهل للمباراة النهائية من كأس العالم 2022، بعدما فاز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثية دون رد.