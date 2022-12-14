تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص وزوجته مقيمين بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين متخذين من محلي إقامتهما بمنطقتيى بولاق الدكرور و6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.

وتمكن المتهمين من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما، ومحاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والعقارات والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما في حسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما ب 50 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.