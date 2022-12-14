«التايمز»: حلقات مسلسل «التاج» البريطانى بها خروج عن النص وفبركة للوقائع

الصحيفة البريطانية: الموسم الخامس كارثى ويهين تاريخ العائلة المالكة.. وتصوير «الفايد» كشخص انتهازى عنصرية

بالتزامن مع موجة الانتقادات التى يواجهها الموسم الخامس من مسلسل «التاج ــ The crown»، الذى يعرض على منصة نتفليكس، ويرصد تاريخ العائلة المالكة فى بريطانيا، خاصة بعد وفاة الملكة «إليزابيث الثانية»، التى تدور حولها الأحداث.

ورصدت صحيفة «التايمز» البريطانية أبرز ما جاء فى حلقات الموسم الخامس من حقائق تطابق الواقع وملاحظات أخرى وصفتها بأنها «خيالات مزيفة ومفبركة من وحى خيال نتفليكس، لزيادة المشاهدة»، والتى نرصدها فى السطور التالية.

* المصداقية والفبركة

على الرغم من توقف تصوير الموسم الخامس من المسلسل بقرار من صُناعه؛ حدادا واحتراما لوفاة الملكة، اعترفت نتفليكس أن المسلسل «دراما خيالية» و«مستوحى من أحداث واقعية»، وتجاهلت غضب العائلة المالكة من عرض موسم جديد.

لكن حين طالب المنتقدون العائلة المالكة، بمقاضاة نتفليكس، عادت الأخيرة لتزعم أن موسمها الجديد «موثق جيدا» و«مبنى على الحقائق» من قبل الصحفيين وكتاب السيرة الذاتية والمؤرخين لإخلاء مسئوليتها.

وعقبت «التايمز» قائله: «نعم، روجع هذا الجزء من قبل الصحفيين وكتاب السير والمؤرخين، لكن بدلا من ذلك، بدت هذه السلسلة بعيدة جدا عن الحقيقة، وبدلا من إظهار «الحقيقة» الفعلية التى لم تحظ بإعجابهم، تم تصوير «حقيقة عاطفية مختلقة»، وهو ما جعل أحداث هذا الجزء بعيدة عن الواقع، إلى جانب عرضها صور حقيقية من أجل تزييف الأحداث وجعلها أكثر مصداقية.

وقالت «تايمز» إن جزءا من الفبركة يرجع للاستعانة بالرواية التى رواها سكرتير الأميرة ديانا، باتريك جيفسون، لا مستشارى الأمير تشارلز الذين أقصتهم ديانا، وهو ما يعنى أن جزءا كبيرا من هذه السلسلة هو إلى حد كبير نسخة الأميرة ديانا من الحقيقة، وهذا بسبب ما حدث بين ديانا وتشارلز.

تشارلز لم يكن يريد أن يكون ملكا

من المفبركات أيضا محاولة تفسير المسلسل سر تفضيل الملكة الحقيقى للبقاء فترة أطول فى قلعة «وندسور» فى إسكتلندا، التى كانت منزلها المفضل (كما أخبرت السير هارولد نيكولسون فى عام 1953)، بقصة خيالية ترويها الملكة (التى جسدت شخصيتها الممثلة كلير فوى) عن زيادة وزنها ونصيحة طبيبها بالتريض هناك.

يشير المسلسل أيضا إلى استطلاع وهمى أجرته صحيفة «صنداى تايمز» يزعم أن تشارلز أكثر شعبية من الملكة الراحلة، بهدف تبرير دعوات تنازلها عن العرش لابنها (قبل وفاتها)، بينما لم يكن هناك استطلاع تم فى هذا التاريخ 11 أغسطس 1991 من جانب الصحيفة.

لكن كان هناك استطلاع فى صحيفة صنداى تايمز فى 21 يناير 1990، ذكر أن 47 فى المائة يعتقدون أن الملكة يجب أن تتنازل عن العرش «فى مرحلة ما»، وهذا ينفى ما حدث فى الواقع الخيالى الذى صوره المسلسل.

وفبرك المسلسل قصة بناء على هذا الاستطلاع الوهمى، وهى قطع الملكة والأمير فيليب إجازتهما الصيفية وشوهد رجال البلاط الملكى يائسون؛ يخفون صحيفة صنداى تايمز عنها لمنعها من قراءة الاستطلاع الذى قال إن نصف البريطانيين يعتقدون أنها يجب أن تتنازل عن العرش لصالح تشارلز بينما الاستطلاع لم يجرى فى الحقيقة ولم تنشره الصحيفة.

وتقول «تايمز» أن المسلسل يصور الأمير (الملك حاليا)، تشارلز، على أنه كان يتحرق شوقا لتولى السلطة بعد أمه، الملكة إليزابيث، بينما الحقيقية أنه لم يكن يرغب أن يكون ملكا، وحتى بعدما تولى السلطة فى سبتمبر الماضى، تحدث عنها على أنها لحظة كان يخشى منها منذ فترة طويلة.

شهر عسل لم يحدث

فى هذه الحلقة، اقترح السكرتير الخاص لتشارلز القيام بعطلة أو شهر عسل جديد مع ديانا؛ لأن زواجه منها يحظى بشعبية كبيرة، وتسمية العطلة الصيفية فى إيطاليا بأنها «شهر عسل ثانٍ» على الرغم من المشاكل التى تحدث خلف الكواليس.

وتقول «التايمز» أنهم ذهبوا بالفعل فى عطلة صيفية عام 1991، رغم أن الزواج وراء الكواليس كان ينهار، وكانا على متن يخت الملياردير اليونانى جون لاتسيس والملك قسطنطين، والملكة آن مارى (ملكة اليونان)، والأميرة ألكسندرا وزوجها أنجوس أوجيلفى، وغيرهم، لكن المسلسل اخترع قصص للتعاطف فى الرحلة ليست حقيقية بما فيها أماكن قضاء الرحلة.

وقد ذكرت التايمز العديد من التفاصيل الصغيرة والفرعية التى تحكى بدقة تفاصيل حياة الاسرة المالكة، مشيرة إلى أن كثير منها غير دقيق مثل تواريخ أحداث أو افتعال أمور لم تحدث كنوع من الحبكة الدرامية، بينما يتعارض هذا مع مسلسل يتعرض لحياة الأسرة المالكة الحقيقية ويحاول تصوير الأمر على أنه ينقل بدقة ما جرى.

وكيف أن المسلسل ركز على تفاصيل عديدة حول حياة الأميرة ديانا، رواها أندرو مورتون، صديقها، فى كتابه حول قصتها الحقيقية التى تظهرها تعيسة مع تشارلز حتى خلال الزفاف، وكيف رأت عشيقته كاميلا (الملكة القرينة حاليا للمك تشارلز) فى حفل الزفاف، ربما فى أشرطة الحفل لاحقا.

ويصور المسلسل أن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الراحل حذر ديانا خلال لقاء معها، من هذا الكتاب الذى نشر حول تعاستها وطالبها بضرورة الخصوصية المطلقة والسرية، على الرغم من أنه يشاركها إحباطها مع زوجها لكنه يطالبها أن تظل مخلصة للعائلة فى تصرفاتها فى الأماكن العامة ولا تهز صورة القصر، بينما فى الحقيقة لم يتدخل فيليب إلا بعد نشر الكتاب لا قبله.

والحقيقة هى أن فيليب قرأ الكتاب فى رحلة ليلية من بوسطن فى أمريكا فى 17 و18 يوليو 1992، ثم تبادل رسائل تعاطف بينه وبين ديانا؛ سعى من خلالها لإيجاد طرق لاستمرار الزواج علنًا، حتى لو لم يكن كذلك فى السر وحثها على محاولة إيجاد طرق للحفاظ على الزواج.

ويقول كاتب تقرير «التايمز»: «سُمح لى بقراءة تلك المراسلات فى قصر باكنجهام من قبل السكرتير الخاص لفيليب حين اتُهم ظلما فى صحف بريطانية بأنه وصف ديانا بأنها «عاهرة».

وضمن محاولات التعاطف مع ديانا، تصوير المسلسل أنها كانت تشك فى محاولات لقتلها، وأن هناك حادث سيارة وهى فى طريقها لرؤية شقيقها، حيث تعتقد أن فرامل السيارة قد تم العبث بها، وكان كل هذا جزءًا من جنون العظمة لديها ولم يحدث، وفق التايمز.

كما أن الأخ والأخت لم يتحدثا منذ زمن طويل لكن يقنعها شقيقها فى المسلسل أن الجميع يتجسس عليها.

مشهد طلاق زائف

تطرقت التايمز إلى الحلقة التى تدور حول مشاورات طلاق ديانا من تشارلز، وكيف ركزت على عدد من حالات الأزواج الذين حصلوا على الطلاق بغرض الوصول إلى قصة نهائية للطلاق لأمير وأميرة ويلز.

فى هذه الحلقة تكتب الملكة إلى كل من تشارلز وديانا لتوجيههما للطلاق، لكن الرسالة التى ظهرت فى الحلقة «مُلفقة»، وفى الحقيقة أن الملكة هى التى حثتهم على الطلاق، حيث لم يرغب تشارلز ولا ديانا فى أن يكونا أول من ألقى حجرا فى إجراءات الطلاق، لكن نرى تشارلز مع محاميه يزعمون أن ديانا تريد 35 مليون جنيه إسترلينى مقابل الطلاق.

وتطلب الملكة من رئيس الوزراء أن يكون وسيطا ويحاول التدخل ثم يعلن الانفصال فى مجلس العموم عام 1992.

ومن المشاهد المفبركة والملفقة أيضا بالكامل، مشهد تشارلز مع ديانا فى الحمام حين يذهب لزيارتها، وسؤالها إياه: «لماذا تزوجتنى؟»، ورده: «لأنه لم يكن لدى خيار آخر، اسألى والدى، كانوا يدركون تمامًا أننى أحببت شخصًا آخر (يقصد كاميلا) وهى تقول له إن الناس يفضلون أن يكون ابنهما «ويليام» ملكًا بعد وفاة الملكة لا هو، وهذا المشهد مُلفق بالكامل حسب «التايمز».

الفايد ماكر

تطرق تقرير التايمز إلى الصورة «العنصرية» التى حاول فيها المسلسل تصوير رجل الأعمال البريطانى الشهير من أصل مصرى (الفايد)، وكيف كان يبيع ويشترى بطرق «فهلوية» وسعى لشراء متجر هارودز، الذى يوصف بأنه «جزء من الروح الوطنية»، وكأن هذا ليس من حقه.

وقال كاتب التقرير: «إننى أتساءل كيف تم تصوير الفايد بهذه الطريقة على الشاشة كإنسان مصرى ماكر وانتهازى»؛ واصفا ذلك «التمثيل النمطى للمصرى فى المسلسل بأنه عنصريًا».

ومن القصص التى تمت فبركتها فى المسلسل حول الفايد أنه اشترى فيلا الدوق وندسور فى باريس، ودعا الملكة لزيارة فيلا وندسور كى يقدم لها مذكرات الدوق التى كان من المقرر بيعها، لكنه استعادها وأعادها لها ليثير إعجاب العائلة المالكة البريطانية، ومعها الصورة الرئيسية الهولندية القديمة للأمير الرضيع، وراية الدوق، ولآلئ الملكة مارى، بالإضافة إلى مكتبه الذى يحتوى على مراسلاته ومذكراته.

ولكن فى الحقيقة إن سكرتير الملكة الخاص، روبرت فيلوز، هو الذى زار فيلا وندسور، ولم تكن هذه الزيارة واردة للملكة من الأصل، بخلاف مذكرات وندسور التى لا وجود لها.

لكن الفكرة هى أن الفايد كان مسرورًا بإسعاد الملكة بإعادة هذه الأشياء، بينما بقيت معظم الأشياء التى كانت فى الفيلا فى مزاد كريستى فى نيويورك عام 1998.

الفبركة ذاتها تدور حول جلوس الملكة بجوار الفايد فى الحفل الملكى لعرض وندسور للخيول كراعٍ، بينما لم تحضر مارجريت أبدًا معرض الخيول.

لكن المسلسل اخترع قصة لجعل ديانا تجلس بجانب دودى الفايد (نجل الفايد الأب)، حتى يحدث بينهم مقابلة ويهديها ساعة غالية الثمن.