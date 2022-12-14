 الولايات المتحدة تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز السياسات الرقمية - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز السياسات الرقمية

منظمة التعاون الاقتصادى
منظمة التعاون الاقتصادى
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 3:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 3:22 ص

دعت الولايات المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز السياسات الإلكترونية والرقمية المتوافقة مع القيم الديمقراطية.
وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها اليوم /الثلاثاء/ - أن سفير الولايات المتحدة العام للفضاء السيبراني والسياسة الرقمية ناثانيال فيك، سيرأس وفدًا أمريكيًا إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سيعقد غدا في إسبانيا، ويستمر لمدة يومين.
وأوضحت أن المؤتمر الوزاري، وهو الأول من نوعه منذ عام 2016، سيبحث كيفية بناء مستقبل موثوق به ومستدام وشامل يتم تمكينه من خلال التقنيات الرقمية والذي يستفيد من فوائد الإنترنت المفتوح والقابل للتشغيل المتبادل والآمن والموثوق.
وأضافت أن الوفد الأمريكي سيدعو إلى إقامة شراكات قوية مع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز السياسات الإلكترونية والرقمية المتوافقة مع القيم الديمقراطية، مشيرة إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستتبنى إعلانًا بشأن وصول الحكومة إلى البيانات الشخصية التي تحتفظ بها كيانات القطاع الخاص.

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