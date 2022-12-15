تم إلغاء إضرابات قطارات يوروستار، بشكل جزئي، في إِشارة نادرة على بدء فترة راحة للمسافرين الذين يحاولون مواجهة أسابيع من اضطرابات السكك الحديدية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، القول اليوم الأربعاء، إنه تم تعليق الإضرابات التي كان من المقرر تنظيمها يومي الجمعة والأحد المقبلين من أجل منح موظفي الأمن فرصة التصويت على العرض الأحدث من مجموعة "ميتي جروب بي إل سي" التي يعملون لديها. ولكن النقابة أشارت إلى أن الإضرابات المقررة يومي 22 و23 ديسمبر الجاري "لا تزال قائمة في الوقت الحاضر". وتربط قطار يوروستار لندن ببقية دول أوروبا.

وكانت النقابة الوطنية، ونقابة العاملين بأجر في مجال النقل بدأتا سلسلة من الإضرابات في شبكة السكك الحديدة ببريطانيا هذا الأسبوع في أعقاب نزاع طويل بشأن الأجور وإصلاحات مقترحة للنظام.