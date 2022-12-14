وزير الاقتصاد الفرنسي: نحن على الطريق الصحيح لتجنب انقطاع الكهرباء هذا الشتاء

أعلن "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي أن فرنسا تسير على الطريق الصحيح، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال "لومير" في حوار خاص لقناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن التهديد بانقطاع التيار الكهربائي لا يزال قائما في فرنسا، مضيفا أن المواطنين بذلوا جهودهم وطبقوا خطة الرصانة التي طلبتها الحكومة وأكد أن توفير كل كيلو واط من الكهرباء يعد مهما.

وأوضح الوزير الفرنسي أن 41 من أصل 56 مفاعلا تشكل الأسطول النووي الفرنسي، مازالوا في الخدمة حتى الآن وأنه تم إغلاق الخمسة عشر الأخرى بسبب الصيانة المجدولة، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو تشغيل 45 مفاعلا وذلك بحلول نهاية يناير المقبل.

وأضافت القناة أن موجة البرد التي ضربت جزءا من فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية هي الاختبار الأول وحتى الآن لم يحدث انقطاع للتيار الكهربائي في البلاد.

وكانت فرنسا قد كشفت في أكتوبر الماضي عن خطة رصانة الطاقة للتعامل مع أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية ومواجهة فصل الشتاء. وتبلغ تكلفة الخطة التي وضعتها الحكومة 800 مليون يورو (780 مليون دولار) لدعم مبادرات الرصانة في المباني والمواصلات والمجتمعات.

يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" قد دعت في السابع من ديسمبر الجاري الشعب الفرنسي إلى تحمل المسئولية، والتضامن مع الحكومة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المحتمل خلال فصل الشتاء.