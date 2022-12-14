وزير العدل الألماني يعارض تغليظ قوانين السيطرة على الأسلحة

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يعارض وزير العدل الألماني ماركو بوشمان تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة في البلاد بعد مداهمات على مستوى البلاد استهدفت أعضاء مشتبه بهم في جماعة إرهابية متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة.

وقال وزير العدل في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية تنشر اليوم الأربعاء: "لدينا قوانين أسلحة صارمة في ألمانيا"، في إشارة إلى اقتراح من وزيرة الداخلية نانسي فايزر.

وأضاف: "لكن حتى أكثر قوانين الأسلحة صرامة لا تساعد حقا عندما يحصل الأشخاص على الأسلحة بشكل غير قانوني. نحن بحاجة إلى تطبيق قوانيننا الحالية بشكل أفضل".

وفي الأسبوع الماضي ، تم استهداف مجموعة إرهابية مرتبطة بحركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة في عمليات دهم على مستوى البلاد.

وتُتهم هذه الجماعة بالسعي لبناء قواتها المسلحة الخاصة للإطاحة بالدولة. وألقي القبض على نائب سابق وجندي وأرستقراطي من بين عشرات المعتقلين للاشتباه في انتمائهم للجماعة.

ولا يعترف مواطنو الرايخ بشرعية الدولة الألمانية وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات وفي بعض الحالات يجمعون أسلحة غير قانونية.