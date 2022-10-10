وزارة الطاقة الأوكرانية: 30 مليون يورو من ألمانيا لتخفيف نقص الطاقة في البلاد

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تقديم ألمانيا منحة بقيمة 30 مليون يورو لصندوق دعم الطاقة الأوكراني، من أجل دعم شراء معدات لإعادة البنية التحتية للطاقة الأوكرانية التي تضررت بشدة جراء القصف الروسي.

وذكرت الوزارة الأوكرانية في بيان، أوردته وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية: "في إطار شراكة الطاقة الألمانية الأوكرانية، أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية عن مساهمة قدرها 30 مليون يورو لشراء معدات لاستعادة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تضررت بشدة جراء القصف الروسي، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق دعم الطاقة الأوكراني".

ووفقا لوزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو، فإن المعدات المقرر شرائها ستساعد في إعادة إمداد السكان في مختلف المدن الأوكرانية المتضررة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشتاء.