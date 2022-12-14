المستشار الألماني: بوتين أخطأ جميع أهدافه في حرب أوكرانيا

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخطأ جميع أهدافه في الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس في بيان حكومي أدلى به في البرلمان (بوندستاج) اليوم الأربعاء: "لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين"، مضيفا أن "بوتين أخطأ التقدير على نحو جذري".

وذكر شولتس أن بوتين اعتقد أن قواته سوف تجتاح أوكرانيا في غضون أيام، مضيفا أن بوتين افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسم بدرجة لن تمكنه من مساعدة أوكرانيا بشكل فعال.

وقال شولتس: "كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا بإغلاق صنبور الغاز".

وقال شولتس إن بوتين انخدع - "بشأن شجاعة الأوكرانيين، وبشأن أوروبا، وبشأن سمة ديمقراطياتنا، وإرادتنا في مقاومة هوس القوة العظمى والإمبريالية.. هذه هي القصة الحقيقية لهذا العام 2022. أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي، لكن الغرب قبل التحدي أيضا".

وأضاف شولتس: "بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا وبالسلاح. هذا الدعم سنواصله طالما كانت هناك حاجة إليه.. في هذه الأسابيع ينتهي عام صعب للغاية"، واصفا حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بأنها نقطة تحول مفزعة.