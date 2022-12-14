الصين: لدينا إمدادات كافية وسنعزز إنتاج المواد الرئيسية للجائحة

ذكر مسؤول من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، أن البلاد لديها إمدادات كافية وتعزز أيضا إنتاج مواد الجائحة الرئيسية.



وأضاف المسؤول، أن الصين لديها أكبر قدرة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في العالم، ويمكن أن تنتج سبعة مليارات جرعة سنويا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وتابع المسؤول، أن الصين ستدعم شركات إنتاج الأدوية للإنتاج بكامل طاقتها، وضمان إمداد ثابت بأدوية كوفيد، وسيتم إعطاء الأولوية لإمدادات دور رعاية المسنين.



وذكر مسؤولون آخرون في الإفادة الصحفية أن الصين ستوسع المنشآت الطبية وستزيد عدد الأسرة وستدعم تدريب الموظفين لعلاج المرضى، الذين في حالة خطيرة من المرض.