دبلوماسي روسي يبحث مع السفير السوري سبل حل الأزمة السورية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف اجتمع مع السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري؛ لبحث تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، أن الجانبين ركزا خلال المحادثات على مهام تعزيز الحلول الشاملة للأزمة في سوريا، وكذلك على إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف البيان أن "المحادثات تضمنت تبادلا عميقا لوجهات النظر بشأن تطورات الوضع في سوريا وما حولها، كما تم التركيز بشكل خاص على مهام دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار الجمهورية العربية السورية بعد الحرب".