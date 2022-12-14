 واشنطن تعلن استئناف عملياتها بشكل كامل ضد داعش في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تعلن استئناف عملياتها بشكل كامل ضد داعش في سوريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 6:44 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الثلاثاء أنها استأنفت بشكل كامل عملياتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش"، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن "العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 (كانون الأول) ديسمبر الجاري".

وتم تقليص الدوريات الأمريكية الشهر الماضي حيث علقت "قوات سوريا الديمقراطية" دورياتها اعتراضا على ضربات من قبل تركيا واحتمال شنها عملية برية.

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