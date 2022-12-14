ميقاتي: لا نية لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في المدى القريب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه لا نية لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في المدى القريب، مشيرا إلى أنه يواصل الاتصالات والمشاورات مع الوزراء للتفاهم حول طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي صباح اليوم الأربعاء، نفى فيه ما نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم تحت عنوان "ميقاتي يريد جلسة وحزب الله يرفض".

واعتبر مكتب ميقاتي أن ما نشر هو رواية مفبركة تندرج في سياق نهج دأبت عليه "الأخبار" منذ وقت طويل – على حد ما ورد بالبيان، مشددا على أنه لا نية لعقد جلسة في المدى القريب، وموضحا أن الرغبة في إحداث التوتر ليس نهج ميقاتي، بل من يقفون وراء هذه الأخبار المفبركة ويروّجون لها -على حد وصف البيان.

وشدد البيان على أن ميقاتي بصدد الدعوة إلى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء قبل نهاية الأسبوع الجاري.