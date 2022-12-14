الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني

وقع الأردن وبريطانيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتسهيل الروابط بين المؤسسات في كلا البلدين.



وقد وقع المذكرة نيابة عن الحكومة الأردنية رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، وعن حكومة المملكة المتحدة السفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند.



وذكر المركز الوطني للأمن السيبراني بالأردن، في بيان اليوم، أن توقيع المذكرة يأتي في ظل رغبة من البلدين بمواصلة تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الودية الثنائية، وبما ينسجم مع اهتمامات البلدين المشتركة بالحفاظ على المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتزايدة جراء استخدام فضاء سيبراني حر ومفتوح وسلمي وآمن، إضافة إلى إدراك البلدين لضرورة زيادة الوعي من التهديدات المفترضة للجرائم السيبرانية وأنشطتها الخبيثة.



وأضاف أن المذكرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتخدم جهود المركز الرامية إلى تعزيز موقع الأردن دوليًّا عبر توطيد التعاون والتكامل وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني، وبما يحقق فضاءً سيبرانيًّا أردنياً آمنًا وموثوقًا يمكّن من النمو والازدهار.