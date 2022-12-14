 الأمم المتحدة تخرج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب «قمع الاحتجاجات» - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تخرج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب «قمع الاحتجاجات»

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:20 م

صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار أمريكي باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك بسبب "قمع الاحتجاجات"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".

كما صوت 29 عضوا لصالح المشروع، اليوم الأربعاء، وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت.

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