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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تشجع الاستثمار في البنية التحية بالقارة الإفريقية.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء مشروعات طرق لتسهيل حركة التجارة في الفترة المقبلة، مؤكدا الحرص على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة.

ولفت إلى الحرص على تشجيع النمو الاقتصادي، مؤكدا التعاون مع الدول السبع الكبرى لمساعدة الدول متوسطة الدخل على مستوى العالم للتغلب على التحديات.

وأوضح أنه سيتم إنفاق 600 مليون دولار لكابل طاقة يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر مصر ومناطق في القرن الإفريقي.

ولفت إلى اعتماد التجارة أساسا على البنية التحتية، مؤكدا أهمية تحسين هذه البنية في إفريقيا للتمكن من التغلب على التحديات.

وأشار إلى العمل على الاستثمار في مشروعات عدة في إفريقيا.