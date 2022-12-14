اليونان تبدي اهتمامها لشراء فائض طائرات النقل العسكرية هيركليز من بريطانيا

أبدت اليونان رغبتها في الحصول على عدد من طائرات النقل العسكرية من طراز "هيركليز" من نوعيات C-130J و C-130J-30، التي يعتزم سلاح الجو الملكي البريطاني التخلي عنها وإخراجها من الخدمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني اليونانية، أنها عقدت مؤتمرا عبر الهاتف مع شركة "مارشال أيروسبيس أند ديفينس جروب" للحديث عن البيع المستقبلي القريب لطائرة نقل عسكري من طراز C-130J (والتي يطلق عليها C5 في الخدمة البريطانية)، إضافة إلى توسيع العرض لشراء 13 طائرة أخرى من طراز C-130J-30 (وتعرف في بريطانيا بـC4)، وجميعها ينتظر خروجه من الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني RAF في 2023.

وقالت وزارة الدفاع الوطني اليونانية، في بيان نقلته صحيفة "جينز" العسكرية، "إن الغرض من المؤتمر عبر الهاتف تلخص في إجراء تحديث للنقاشات المتعلقة بالبيع المرتقب لطائرات النقل العسكرية التابعة لبريطانيا من طراز C-130J، التي فُوضت شركة مارشال لتنفيذه كشريك خارجي."، فيما لم تتطرق الوزارة إلى تكاليف الصفقة المنتظرة لطائرات النقل العسكرية هيركليز الـ14.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاء شارك فيه الملحق العسكري البريطاني، الكابتن ألكسندر بوش، علاوة على ممثلين عن "هيئة مبيعات العتاد الدفاعي" البريطانية، ووزارة الدفاع، وحكومة المملكة المتحدة، وشركة "مارشال أيروسبيس أند ديفينس جروب".

كانت أنباء صفقة طائرات النقل العسكرية قد تواترت قبل 11 شهرا، حين كشفت وزارة الدفاع البريطانية لمجلة "جينز" العسكرية أنها تلقت "اهتماماً ملحوظاً" لشراء أسطول طائرات النقل العسكري "هيركليز" من عدد كبير من المشترين المحتملين.

حسبما أُعلن في "وثيقة قيادة الدفاع" لعام 2021، فإن المتبقي من أسطول طائرات "هيركليز" لدى "سلاح الجو الملكي" البريطاني، من المقرر التخلي عنه وخروجه من الخدمة في 31 مارس 2023.

كانت وزارة الدفاع أفادت في تصريحاتها الخاصة لـ"جينز" بأن الطائرات الـ14 "ستُسحب من الخدمة تدريجياً وفقاً لخطة مجدولة تحافظ على مستويات مقبولة من القدرة التشغيلية حتى بلوغ تاريخ خروجها عن الخدمة."