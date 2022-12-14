أصدقاء مصر بالكونجرس: أمريكا لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام بالشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كما التقى الرئيس السيسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في واشنطن، مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وعقب وصول الرئيس السيسي، للعاصمة واشنطن، كان في استقباله كبار رجال الدولة الأمريكيين، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.

كما حرصت الجالية المصرية على استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الإقامة في واشنطن.

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية.