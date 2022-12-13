محافظ جنوب سيناء يقدم دعوة سنوية لإقامة بينالي شرم الشيخ للفنانين الأوربيين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون في دورته الرابعة يعد دعاية سياحية لمدينة شرم الشيخ، خاصة أنه يتضمن 50 فناناً من الدول الأوربية، على رأسها إيطاليا، ورومانيا وإنجلترا، إضافة إلى 10 فنانين مبتدئين من مصر، وهؤلاء الفنانين يعدوا سفراء في دولهم لنقل ما شاهدوه من أمن وأمان، وطبيعة خلابة داخل مدينة شرم الشيخ.

وأعلن فودة دعمه الكامل للفنانين المصريين المشاركين في البينالي، كما قدم الدعوة لفناني العالم لإقامة بينالي شرم الشيخ الدولي سنوياً، مشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ تفتح أبوابها لجميع الفنانين حول العالم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، ورش العمل للفنانين المشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي، المقام بأحد المنتجعات السياحية، وذلك بحضور الفنان العالمي جمال مليكة، والفنانة ندى بسيوني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد بالأعمال الفنية والجمالية التي يرسمها الفنانين خلال ورشة العمل، مؤكدا أن معظمها يعبر عن الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، والبعض الآخر مزيج بين طبيعة شرم الشيخ ودول أوروبا.