انقطاع التيار الكهربائي في بلدة اسكتلندية والآلاف دون كهرباء وسط أجواء متجمدة

أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن انقطاع التيار الكهربائي في بلدة "شيتلاند" وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة ووصولها لدرجة التجمد.

وذكرت الحكومة الاسكتلندية أن درجات الحرارة المتجمدة أدت إلى ترك نحو 2800 منزل دون كهرباء بعد انقطاع التيار، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وتواجه الحكومة الاسكتلندية في بلدة "شتلاند" آلاف المنازل التي يمر عليها أيامًا بدون كهرباء في درجات حرارة شديدة البرودة.

وأبلغ السكان عن انقطاع التيار الكهربائي بعد ظهر يوم أمس الاثنين وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مهندسو شركة الكهرباء، من المتوقع أن تتوقف الكهرباء حتى يوم بعد غد الخميس.

كما حذرت شرطة اسكتلندا السكان من البقاء في منازلهم دون تدفئة لتجنب الظروف الجوية الصعبة، حيث حثت الناس على محاولة إيجاد طرق للبقاء دافئين باستخدام الأخشاب.