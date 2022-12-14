ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين بعد تخفيف القيود

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين، مما أدى لعرقلة العمل الحكومي الرسمي وبقاء المواطنين في المنزل، وذلك بعد أن خففت السلطات قيود مكافحة الفيروس، في تغيير لسياستها المتشددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مكتب الإحصاء الوطني، قال إنه سوف يلغي مؤتمره الصحفي الشهري المقرر غدا الخميس، حيث كان سوف يعلن عن بيانات مؤشرات اقتصادية رئيسية لشهر نوفمبر الماضي.

كما تم إرجاء مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي يقوم خلاله المسؤولون بوضع الأهداف الاقتصادية للعام المقبل هذا الأسبوع، وفقا لما قاله أشخاص على صلة بالأمر.

وكان تحول الصين عن سياستها بتسجيل صفر إصابات بكورونا خلال فصل الشتاء، ووجود عدد قليل من كبار الملقحين قد فاجأ الكثيرين، مما أثار مخاوف من إصابة الحياة الاقتصادية بالشلل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي عادة ما يناقش البيانات الاقتصادية ويستقبل أسئلة من الصحفيين بسبب " ترتيبات تخص العمل" دون ذكر تفاصيل.

وبدلا من ذلك سوف يتم نشر البيانات المتعلقة بالانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والبطالة والمؤشرات الأخرى على الموقع الإلكتروني للمكتب غدا، بالإضافة إلى تعليقات رسمية.

ويتوقع الاقتصاديون، أن تظهر البيانات تفاقم سوء الاقتصاد في نوفمبر الماضي حتى قبل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا حاليا.

ومن المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد بنسبة 2. 3% هذا العام، فيما سوف تعد أبطأ وتيرة نمو منذ السبعينيات.