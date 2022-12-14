مراسلون بلا حدود: مقتل 57 صحفيا واعتقال 533 آخرين عام 2022

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن عدد الصحفيين المسجونين حول العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 وبلغ عددهم 533 صحفيا.

وأشارت المنظمة في حصيلتها السنوية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما تم تسجيل مستويات "منخفضة تاريخيا" عام 2021 (48) وعام 2020 (50).

واضافت المنظمة أن عدد الصحفيين المسجونين ارتفع هذا العام بأربعين صحفيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحفيا.

يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود"‏ هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة وتتخذ من عاصمة فرنسا "باريس"، مقرا لها وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.