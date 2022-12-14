فيتش تخفض التصنيف الائتماني لكينيا بسبب ارتفاع الدين العام

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش ريتنجس"، تصنيفها لكينيا بسبب ارتفاع الدين العام وتزايد تكلفة الاقتراض مع صعوبة الاقتراض من الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التصنيف انخفض من "بي موجب" إلى "بي" وهو ما يجعل كينيا في نفس مستوى تصنيف تركيا وكوستاريكا.

وتواجه كينيا التزامات بسداد مبالغ كبيرة من الديون خلال العامين المقبلين منها ملياري دولار كسندات دولية تستحق السداد في يونيو 2024، وهو ما يزيد الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي لديها بحسب فيتش.

وقالت جيرمين ليونارد ولور دونيرف المحللتان في فيتش، إن خفض التصنيف الائتماني يعكس استمرار العجز المالي والخارجي لكينيا والدين العام المرتفع نسبيا، وتدهور مستوى السيولة النقدية الأجنبية، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي وهو ما يقلص قدرتها على الاقتراض من أسواق المال.