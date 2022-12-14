والدة عصام عشماوي تكشف تفاصيل رحلة عودته من الموت للحياة

روت زينب سيد، والدة عصام عشماوي، تفاصيل عودة ابنها للحياة بعد وفاته، قائلة "عقب ولادة عصام بـ40 يومًا أصيب بنزلة شعبية حادة؛ فارق على إثرها الحياة، وقومنا بتجهيز الكفن له استعدادًا لدفنه، وطلبت من المُغسل إلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل دفنه وفوجئت بوجود نبض، وتوجهت بعصام إلى مستشفى والأطباء قالوا لي أنه توفي وقولت للطبيب أنا حاسة إن عصام عايش".

وأضافت والدة عصام عشماوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن إحدى الممرضات بالمستشفى قامت بعمل تدليك لعضلة قلب عصام حتى عاد له النبض، وبعدها ظل على أجهزة التنفس لمدة 24 ساعة، مؤكدة أن قصة عصام منذ ولادته مزروعة في قلبها ولا تستطيع نسيانها.

ومن جانبه، قال عصام عشماوي، محاسب وحارس مرمى، إن والدته كان لديها يقين بأنه مازال حيًا، مضيفًا: أمي أعطتني من إرادتها فيض من الحياة بعد إصرارها على إنقاذي، وأعاني من إعاقة وقصور بالتحكم في استخدام يدي، ورغم ذلك حصلت على 90% بالثانوية العامة، رغم خضوعي لجلسات علاج طبيعي بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وتابع: أنا شخصية حساسة جدًا وكنت أعاني من بعض التنمر والمضايقات من بعض أقراني بالمرحلة الإبتدائية، ورغم ذلك كانت معلمة اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية فاتن شعبان دائمة الاعتناء بي وأثرت جدًا في حياتي، وأحب كرة القدم وألعب في مركز حارس مرمى بالكرة الخماسية.