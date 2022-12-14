 الشيخ محمد بن راشد: المستكشف راشد أرسل أول رسالة خلال رحلته إلى القمر - بوابة الشروق
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الشيخ محمد بن راشد: المستكشف راشد أرسل أول رسالة خلال رحلته إلى القمر

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 7:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 7:07 م

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، إن المستكشف "راشد" وجه أول رسالة إلى مركز الفضاء في دبي، وذلك بعد 3 أيام على انطلاقه إلى القمر، مؤكدا أن جميع الأجهزة في المستكشف تعمل بشكل سليم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف: "جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم.. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله".

وكان المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" انطلق نحو القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في أبريل 2023.

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