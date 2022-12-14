بكين تتعهد برعاية طبية أفضل وسط ارتفاع إصابات كورونا

في ضوء الزيادة السريعة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا عقب تخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد الصارمة، تعهدت الحكومة بعلاج طبي أفضل وكذلك بإمداد الأدوية.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم الأربعاء، أن نائبة رئيس الوزراء سون تشون لان دعت خلال جولة في المنشآت الصحية في بكين، إلى "تحول سلس" من الإجراءات التقييدية السابقة التي تركز على كبح انتشار الفيروس إلى العلاج الطبي الضروري لهؤلاء المصابين.



وفي تغيير جذري الأسبوع الماضي، أعلنت بكين تخفيف واسع النطاق للإغلاقات وقواعد الحجر الصحي والفحوصات الإلزامية والسفر في الصين، مما تسبب في ارتفاع الإصابات بشكل هائل.



ولم تعد السلطات تطلب اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وأوقفت إصدار بيانات موثوقة بشأن انتشار الفيروس في البلاد.



ونفدت أدوية البرد والحمى من الكثير من الصيدليات.