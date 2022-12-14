بلينكن: سنعمل مع إفريقيا كشركاء ولن نثقل كاهل الحكومات بالديون

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستثمر في مشروعات بنى تحتية في إفريقيا عبر تقديم منح، وهو ما يعني أنه لن يتم إثقال كاهل الحكومات في القارة بالديون.

وشدد بلينكن، في افتتاح اليوم الثاني من قمة القادة الأمريكية الإفريقية في واشنطن، على أن الولايات المتحدة تريد العمل مع الدول الإفريقية كشركاء، مضيفاً أن الفرص كبيرة والإمكانيات شاسعة، متعهداً بأن تستعمل واشنطن كل الطرق لتحقيق تلك الإمكانيات، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأشار إلى مشروع لبناء ممر للبضائع بين النيجر وبنين، يتيح نقل البضائع المحلية لأسواق أكبر، وتحقيق نمو عادل للاقتصاد ورخاء مئات الآلاف.

وقال بلينكن: "في هذه القمة وضعنا أولولية تقضي بتجديد هذه الاستثمارات، سنستثمر ونعمل معاً كشركاء فعليين، وهذا هو أساس استراتيجينا للمنطقة".