تقرير أممي: عدة مناطق في الصومال معرضة لخطر المجاعة خلال أشهر

أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي بشأن الجفاف في منطقة القرن الأفريقي بأنه على الرغم من أن الصومال لم يقع بعد في المجاعة، إلا أن عدة مناطق من البلاد معرضة لخطرها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير الأممي، حسبما نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/، أن أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في الوقت الذي يواجه فيه الصومال "مستوى غير مسبوق من الاحتياجات" بعد خمسة مواسم مطيرة متتالية "فاشلة" وأسعار غذاء "مرتفعة بشكل استثنائي".

وتابع التقرير أن "السيناريو الأكثر احتمالاً" هو أن تؤثر المجاعة على أكثر من 700 ألف شخص بين شهري أبريل ويونيو من العام المقبل في جزأين من منطقة خليج جنوب غرب الصومال وبين النازحين في بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو.

وحذّر التقرير من أن عدة أجزاء أخرى من وسط وجنوب الصومال ستشهد أيضاً خطراً متزايداً للمجاعة إذا فشل موسم الأمطار السادس على التوالي في أوائل العام المقبل.