رئيس الحكومة: إحنا في ظروف لن نسمح فيها لأي فئة بالتلاعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تشجع القطاع الخاص، ليقود التنمية الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الدولة لن تتدخل في التسعير بصورة مباشرة»، موضحًا أنها تنسق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق المكسب للطرفين (المنتج والمستهلك).

ولفت إلى وجود فئة وبعض التجار يستغلون الموقف لحدوث نوع من المبالغة في التسعير، معقبًا: «إحنا في ظروف لن نسمح فيها لأي فئة بالتلاعب».

وأكد في الوقت نفسه على وجود قطاع كبير من التجار والصناع، يتحملون أعباء كبيرة ويوفرون السلع، متابعًا: «العمالة موجودة دون تسريح لهم، وأوجه التحية للقطاع الخاص في هذ الشأن تماما».

وتابع: «كل هدفنا حاجة واحدة ضبط الأسعار، لعدم حدوث مبالغة من شأنها تؤدي لشكوى المواطن من الغلاء، أنا بنزل في الشارع كتير أوي، وحريص إن المواطن يوفقني ويكلمني، والشكوى إنه يا فندم إلحقونا المحل اللي في أول الشارع بيبيع برقم واللي في آخره برقم».

واستطرد: «ده مينفعش، لازم أدخل في أي مكان يكون المدى السعري للسلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن معروف، ملاقيش إن حد يبيع فوق المدى برقم كبير، ده أمر غير مسموح، ولن نسمح بوجوده في الفترة المقبلة».

واختتم: «من حق القطاع الخاص تحقيق مكسب عادل في ضوء الظروف الموجودة، وإحنا كدولة نراقب الأسواق ونطمئن لتوافر السلع، وهو أمر مهم جدًا إننا مش هدفنا أي سلعة تختفي في الفترة المقبلة».