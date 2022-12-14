التضامن تفتتح أول مركز بالوجه البحري لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسسات الاجتماعية

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افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة البحيرة المركز الأول بالوجه البحري لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسسات الاجتماعية والثاني علي مستوي الجمهورية.

يتخصص المركز المقام في التوجيه والإرشاد النفسي والذي يأتي في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل آليات الدعم والرعاية.

وشهد الافتتاح نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها محمد السيد وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن بالبحيرة، وبحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

ويهدف المركز المسند لجمعية على بن أبي طالب بكفر الدوار إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسي الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بجانب استقبال الحالات من خارج المحافظة، وتبلغ مساحة المبنى 150 مترا تقريبا، ومكون من خمسة طوابق ويضم قاعة اجتماعات ومطعم ومطبخ و9 غرف وغرفة جلسات.

ويقوم على المركز عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين وأساتذة الجامعة لتوفير أفضل خدمة ممكنة للأبناء، ويعمل المركز من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة لدى الأطفال؛ من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.