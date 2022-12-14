مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها بشأن حادث قارب للمهاجرين في بحر المانش

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بريطانيا اليوم الأربعاء، عن قلقها بشأن حادث تعرض له قارب صغير على متنه عدد من المهاجرين كانوا متجهين إلى بريطانيا.

وقالت المفوضية في تغريدة لها على "تويتر"، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن حادثة شملت ما يقدر بنحو 30 شخصا في القنال الإنجليزي (بحر المانش) صباح اليوم".

وذكرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات بريطانيا فيما يتعلق بالحادث.

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أتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الفرنسية أن عملية إنقاذ جارية في القنال الإنجليزي التي تفصل بريطانيا عن فرنسا، بسبب حادث تعرض له قارب صغير على متنه عدد من المهاجرين كانوا متوجهين إلى بريطانيا، وقال خفر السواحل الفرنسي إنه يقوم حاليا بعمليات بحث وإنقاذ بعد الحادث، مضيفا أنه تم أيضا الاستعانة بمروحية تابعة للبحرية الفرنسية.