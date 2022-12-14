تتألق المصوغات في أكبر معرض مصري لمنتجات الذهب المحلية بلمسات صانعيها الواضحة، إذ تهيمن الرسومات الفرعونية والزخرفة الإسلامية على كل شيء، بينما تستعد تلك المنتجات لنزول السوق المصري بمجرد انقضاء المعرض، إذ بحسب العارضين، تمتاز تلك المصوغات بأسعارها المحلية التنافسية وجودتها العالمية التي تكفي الحاجة للمصوغات المستوردة غالية الأسعار.

وتستعرض "الشروق" بعض ما تم رصده في معرض "نيبيو" للذهب، الذي يشهد نسخته الثانية على التوالي، والتي تستضيف عشرات العارضين المصريين، بجانب استضافة المعرض لأول مرة لعشرات العارضين من حول العالم.

قال رأفت نصار، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية العاملة في تصنيع الذهب منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إن إنتاج الشركة لسبائك مصنعة مصرية شكّل نقلة لضمان منتج يتسم بالأمان والمصداقية وتجنب الغش التجاري، إذ يتوافر التغليف الواضح والدمغة الرسمية الموضحة عيار ووزن السبيكة أو العملة الذهبية.

وأضاف أن المنتج المصري يتسم بسعره المحلي الذي يجذب الزبائن العرب؛ لقلة ثمن السبيكة المصرية مقارنة بالمنتجات الأوروبية، بينما تحتفظ المنتجات المصرية بتميز لمسات الصانعين من تنوع الرسوم بين الإسلامية والفرعونية والقبطية؛ لتلبية احتياجات مختلف الأذواق.

وأشار إلى شيوع استخدام السبائك والعملات الذهبية عيار 21 في مجال الهدايا، خاصة للمواليد، بينما أوضح أن مجال السبائك لا يقتصر على الذهب، إذ تلقى سبائك الفضة رواجا أيضا.

وعن تطوير صناعة الذهب، لفت إلى أن الشركة قامت بمشروع جديد منذ عامين كانت ثمرته إنشاء أول مدرسة بالشرق الأوسط لتعليم جيل من صانعي المصوغات والحلي المصري.

وانتقلت عدسة "الشروق" لقسم آخر، إذ يقول مصطفى صابر، مدير تنفيذي لشركة مصرية مصنعة للذهب منذ التسعينيات، إن المعرض حمل مفاجآت متميزة لقطاع صناعة الذهب المصري، إذ صدر خلاله قانون إعفاء صادرات المشغولات الذهبية المصرية من الرسوم.

وأوضح صابر عما تقدمه شركته من لمسات في صناعة الذهب، أن الشركة تعمل على تطويع الحرف المصرية في مجال الذهب كاستخدام فن التطريز بالذهب لصناعة أزياء بإمكانها احتواء كميات من بضعة جرامات لنصف كيلو ذهب؛ لتلائم مختلف شرائح الزبائن.

وأضاف أن الشركة اعتمدت أيضا حرفة التقصيب المستخدمة لدى صانعي كسوة الكعبة لإنتاج مشغولات مبتكرة من الذهب المرسوم برسومات إسلامية.



