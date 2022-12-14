قادة الاتحاد الأوروبي يحتفلون بمرور 45 عاما على العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا

يحضر قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل اليوم الأربعاء مع نظرائهم من جنوب شرق آسيا للاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ومن المقرر مناقشة العلاقات الاقتصادية والأمن الغذائي وتغير المناخ، وفقا لرسالة دعوة نشرها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه بالإضافة إلى مناقشة الوضع الأمني في جنوب شرق آسيا، في ضوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إدانة مشتركة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقية سفر جوي بين الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة. ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك التزامات بزيادة التعاون في مجالي التجارة والطاقة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن يطرح التشريع الأخير الذي تم تمريره في إندونيسيا لتجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج اعتبارا من عام 2025 في القمة.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا 10 أعضاء هم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.