 زوجة السيناريست عاطف بشاي تكشف تفاصيل لقائهما الأول: انبهرت بشخصيته - بوابة الشروق
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زوجة السيناريست عاطف بشاي تكشف تفاصيل لقائهما الأول: انبهرت بشخصيته

عاطف بشاي
عاطف بشاي
خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:43 ص

قالت ماري عزيز، زوجة السيناريست عاطف بشاي، إن بداية عملها بالتليفزيون المصري كان مهندسة للديكور، وتعرفت على زوجها عاطف بشاي خلال وجوده مع المخرج يحيى العلمي، وجذبتها ثقافته ولغته وفكره وانبهرت بشخصيته من أول لقاء.

وأضافت عزيز، في لقاء ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن أول لقاء جمعها بزوجها استمر لأكثر من 7 ساعات، مؤكدة شعورها خلال لقائهما الأول بانجذاب كبير لشخصيته العميقة المثقفة، وقررت اصطياده.

وتابعت زوجة السينارست عاطف بشاي، أنها من مواليد برج الميزان وزوجها من مواليد برج الدلو، ولدينا نوع من التوافق، وزوجي عاطف بشاي خجول ولم يكن سببًا في ابتعادي عن الأضواء، وأحب له فيلم "المجنون" ومسلسل "لا" و"اللقاء الثاني" ولدي شغف كبير في مشاهدة أفكاره الفلسفية المطروحة بأعماله.

 

 

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