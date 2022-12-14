تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين باصطحاب شخص داخل سيارة بدون لوحات، عنوة تحت تهديد السلاح.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع "فيسبوك" متضمناً اصطحاب مجهولين يستقلون سيارة "بدون لوحات معدنية"، شخص عنوة تحت تهديد سلاح نارى والانصراف به لجهة غير معلومة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبتكثيف الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المجنى عليه، وتبين أنه سائق سيارة "ميكروباص" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقليوبية.

وبسؤاله أفاد بإيقاف 4 أشخاص مجهولين له حال سيره بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وإحداث إصابته بطلق نارى بالقدم واصطحابه عنوة بالسيارة، وعقب ذلك نقلوه إلى المستشفى لتلقى العلاج وتهديده بعدم الإبلاغ.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وذلك بمحل إقامتهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار) والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك اعتقاداً منهم أن المجنى عليه أحد جيرانهم الذى سرق شقتهم وما بها من مواد مخدرة بالاشتراك مع مالكة الشقة محل سكنهم ونجلها "أمكن ضبطهما"، ولدى علمهم بأنه ليس المقصود نقلوه لإحدى المستشفيات وهددوه لعدم الإبلاغ عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.