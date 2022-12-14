محافظ الجيزة: تحقيق الارتقاء الحضري للمواطنين في منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطنين كان الدافع الرئيسى لتقديم الشركاء المحليين والدوليين ليد العون للمساهمة فى تنفيذ مخططات الدولة، ويأتى على رأس هؤلاء الشركاء الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال كلمة ألقاها في احتفالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف أن المشروعات المنفذة خلال المرحلة الأولى ساعدت وبصورة ملحوظة فى تحقيق الارتقاء الحضرى للمواطنين بمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء وتحسين سبل معيشتهم من خلال تطوير البنية التحتية والمدارس وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن التنمية شملت كل القطاعات وأفراد المجتمعات المستهدفة دون استثناء وذلك لتحقيق التنمية الشاملة.

وشهدت الاحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع تكريم من رئيس جهاز المشروعات الدكتورة نيفين جامع، نظير التعاون والمساهمة الفعالة لأجهزة المحافظة فى تحقيق برامج التنمية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهاز والشركاء المحليين والدوليين.

وفي نهاية الكلمة، أعرب راشد عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجهات المشاركة في الحفل؛ لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق رفاهية مواطنى محافظة الجيزة.