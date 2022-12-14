الإصابة تبعد حمدي النقاز عن مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز

توالت الأزمات الفنية لدي الجهاز الفنى للإسماعيلي، قبل مواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها بين الفريقين الجمعة المقبل، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويعانى فريق الإسماعيلي من فقدان العديد من العناصر الهامة بسبب الإصابات التي يعانى منها الفريق، وذللك بعدما تأكد غياب حمدي النقاز، الظهير الأيمن التونسي للفريق، عن مواجهة بيراميدز بسبب استمرار الالتزام ببرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويخضع الدولى التونسى لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور مجدى باز؛ سعيًا لعودته لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وأبعدت تلك الإصابة التي يعانى منها اللاعب التونسي عن مباريات الاسماعيلي أمام سموحة وسيراميكا كيلوباترا وفيوتشر ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات في الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، ولم يحقق أي فوز، ليبقى الإسماعيلى في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.