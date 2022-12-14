 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فتية من قرية المغير شرق رام الله - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فتية من قرية المغير شرق رام الله

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:32 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فتية من قرية المغير شرق رام الله، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة المذكورة، واعتقلت كلا من: محمد رائد الحاج محمد، ومحمد علاء الحاج محمد، ومحمد عفيف أبو عليا، وراتب خير الله نعسان، وجميعهم يبلغون من العمر 17 عاما، خلال توجههم الى المدرسة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال شرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى الى إعاقة تنقلهم.


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